«Шокирующий момент»: генералитет США обеспокоен ударом украинских БПЛА по России

Генералитет США обеспокоен ударом украинских БПЛА по аэродромам РФ
Фото: www.globallookpress.com/US Navy
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С их точки зрения, Соединенные Штаты — государство, в большей степени уязвимое для подобных атак.
Американские генералы и военные аналитики сильно обеспокоены ударом украинских БПЛА по стратегическим бомбардировщикам России. Об этом пишет издание EADaily.
«Это шокирующий момент», — заявил на конференции в Вашингтоне начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Эллвин, его слова передает CNN.
Он объяснил, что США является государством, уязвимым для подобных атак.
«Даже на территории США нет убежища, особенно с учетом того, что наши базы на родине по сути совершенно не защищены», — сказал в беседе с CNN старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Томас Шугарт.
«Незащищенность» — отсутствие достаточного количества укрытий, добавил Шугарт. В убежищах на территории США не могут размещаться американские военные самолеты, потому что они недостаточно прочные, чтобы защищать боинги от авиаударов — будь то беспилотники или крылатые баллистические ракеты.
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