Масштабный кризис: Трамп ввел нацгвардию в Лос-Анджелес на фоне протестов

Лос-Анджелес всего за сутки превратился из «Города ангелов» в место ожесточенных боев: сначала полиции с мигрантами, а затем и демократов с республиканцами. События в столице американской киноиндустрии разделили Америку на два больших и непримиримых лагеря. С одной стороны — противники миграционной политики президента США Дональда Трампа. С другой — военные, которые по приказу главы Белого дома уже вошли в город. О хаосе, в сценарии которого все элементы цветной революции, и призраке бывшего президента США Джо Байдена, который преследует американского лидера, — корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Лицо закрыто, за спиной пылают полицейские автомобили, в руках — флаг Мексики. Чем не символ новых калифорнийских протестов? Что еще нужно, чтобы разжечь в душах несогласных огонь? На призывы «берите холодный чай и хорошее настроение» откликнулись многие. Зажигают.

Крушат тяжелыми предметами. Знакомые кадры. Толпы несогласных громят, вырывают булыжники, чтобы метать их в полицию. Блокируют технику под мостами. Потом забрасывают велосипедами и самокатами и скидывают сверху самодельный розжиг. На CNN все это прямо и откровенно называют «мирным протестом».

Вот что бывает, когда Майдан делают авторы этой технологии у себя же дома. И это именно он. Не просто беспорядки — попытка политической борьбы с булыжником в руке. Губернатор Калифорнии заявил: во всем виноват Трамп.

«Дональд Трамп создал ситуацию, которую мы видим по телевизору. Он зажег спичку и подливает масло в огонь. Решение ввести нацгвардию нарушает конституцию США!» — заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

А все потому, что Трамп попытался исполнить предвыборное обещание: выдворить нелегальных мигрантов за пределы страны. Но на улицах нелегалов мало, в основном продемократически настроенные американцы. Мэр Лос-Анджелеса шлет им лучи поддержки.

«Они разлучают детей и родителей. Их бронированные караваны на наших улицах вызывают панику и страх. Появление федеральных войск — это опасная эскалация. Мы поддерживаем всех жителей Лос-Анджелеса, независимо от того, где вы родились. Вы имеете право на мирный протест!» — сказала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.

То есть со свободными и демократическими жителями Калифорнии так нельзя. И их поддерживают из-за рубежа.

Вот глава Мексики открыто выступила за своих по ту сторону границы.

«Мексиканцы в США — достойные люди. Честные, трудолюбивые. Они не преступники, они приехали в поисках лучшей жизни для себя и своих семей. Их правительство стоит на их стороне!» — заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Обе стороны уже измучены, озлоблены. Вот корреспондентка из Австралии просто так получила резиновой пулей — хорошо, что в амортизирующую свою часть.

Видно, что полицейский хорошо понимал, кто перед ним, прицелился и попал. Введенная Трампом нацгвардия после таких атак не будет церемониться. Но если надо, Трамп обещал ввести еще и войска.

«У нас будут войска повсюду. Мы не позволим, чтобы нашу страну разорвали на части, как это было при Байдене», — отметил глава США.

Американскому президенту в этом вопросе сейчас надо показать решительность. В конце концов, он должен хоть что-то довести до конца? Но каждый его шаг противники стараются сделать шагом вглубь трясины. Демократы уже подняли из небытия бывшего вице-президента Камалу Харрис, та поддержала протест. Следующим этапом могут стать беспорядки в других штатах Америки. А там и до требований отставки Трампа недалеко. Одним зычным «остановитесь» эту ситуацию уже не разрешить.