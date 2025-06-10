Путин продлил срок ответных мер на санкции против нефти РФ до конца 2025 года

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Президент РФ увеличил срок действия ответных мер до конца 2025 года.

Путин продлил запрет поставок российских нефти

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Президент РФ Владимир Путин продлил запрет поставок российской нефти и нефтепродуктов по потолку цен до конца 2025 года. Это следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ подтверждает, что поставки запрещены, если в контракте на сделку прямо или косвенно используется ценовой потолок, введенный странами G7, ЕС и Австралией.

Срок действия ответных мер на предельные цены на нефть и нефтепродукты, установленные некоторыми иностранными государствами, продлен Путиным до 31 декабря 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в РФ будет продолжена работа по повышению качества медицинской помощи. Об этом заявил Путин, открывая по видеосвязи медицинские учреждения в субъектах России. Речь идет о капитальном ремонте больниц, поликлиник и онкодиспансеров.

В течение последних шести лет в различных регионах стран было построено более 6,5 тысячи новых фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и поликлиник. А капитальный ремонт провели в 5,5 тысячи медицинских учреждений.

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