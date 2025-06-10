Шведская экоактивистка Грета Тунберг прилетела во Францию из Израиля

На пресс-конференции в аэропорту она заявила, что считает свое задержание незаконным.

Грета Тунберг, депортированная из Израиля, сегодня добралась до Франции. Она даже успела дать пресс-конференцию в парижском аэропорту. Окруженная плотным кольцом полицейских, шведская активистка заявила, что свое задержание считает незаконным.

Напомню, днем ранее она в сопровождении группы других активистов попыталась прорвать блокаду сектора Газа на парусной яхте, но попала в руки морского спецназа. Сейчас в Израиле остаются еще восемь человек. В отличие от Тунберг, от добровольной депортации они отказались и ожидают суда.