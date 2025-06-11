Снова скрывает? Алексей Воробьев впервые пришел с женой в кино

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 16 0

Актер Алексей Воробьев впервые пришел на премьеру со своей женой Гариффулиной

Снова скрывает? Алексей Воробьев впервые пришел с женой в кино

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Актер до сих пор никак не прокомментировал свою свадьбу.

Певец и актер Алексей Воробьев впервые вместе со своей женой, оперной певицей Аидой Гарифуллиной, посетил публичное мероприятие — премьеру фильма «Больше чем футбол». Однако и на этот раз селебрити будто прятал свою избранницу. На красной дорожке он появился вместе с маленькой актрисой из того же фильма. С журналистами Воробьев фотографировался один. Об этом пишет KP.RU.

Но все же в кинозале супруги сели рядом. Во время просмотра они обменивались улыбками и нежными взглядами.

«Не представляешь, как хочется делиться с миром радостью настоящей, сильно хочется. Я безумно счастлив — это единственное, что я хочу сказать. Это даже не вопрос публичности, а того, что, когда ты впускаешь людей, ведь не все будут радоваться. Так зачем они мне нужны? Мое счастье — это мое», — рассказал Воробьев в эфире передачи «Центрального телевидения» на НТВ.

Актер исполнил главную роль в новом фильме «Больше чем футбол» — футболиста Иванова, чья дочь тяжело болеет. Премьера в России запланирована на 12 июня.

Алексей и Аида поженились в апреле 2025 года. Они предпочли тихо расписаться в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Роман между артистами завязался еще зимой прошлого года. В то время они вместе приняли участие в третьем сезоне шоу «Фантастика». Хоть уже и прошла пара месяцев со дня росписи, селебрити до сих пор никак не прокомментировали свое бракосочетание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер и певец Алексей Воробьев впервые страстно поцеловал на публике свою жену оперную певицу Аиду Гарифуллину. Это произошло во время романтического свидания в одном из ресторанов на Патриарших прудах в Москве.

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