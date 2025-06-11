Снова вместе? Ирина Пинчук и Арай Чобанян мило позавтракали в кафе

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 30 0

Блогеры Ирина Пинчук и Арай Чобанян вместе позавтракали в кафе

Снова вместе? Ирина Пинчук и Арай Чобанян вместе позавтракали

Фото: Instagram*/pinchuk_official

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В феврале 2025-го пара объявила о разводе.

Звезды «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян, несмотря на бракоразводный процесс, не перестают друг с другом видеться. 10 июня они, к примеру, позавтракали в кафе. Этим поделилась сама Пинчук в своем блоге.

До этого Ирина целый месяц не выходила на связь. Совсем недавно она вернулась к аудитории, а свое долгое отсутствие объяснила в своей манере. Мол, отращивала челку.

«Честное слово! Ничего нового! Еще не развелась, ухажера нет, нигде не накосячила», — поделилась блогер.

Ирина Пинчук и Арай Чобанян познакомились в проекте «Дом-2». В июне 2021 года пара сыграла свадьбу, а в июле селебрити родила сына Давида. Спустя два года у пары родился второй ребенок — мальчик Алан. А уже в феврале 2025-го Ирина объявила о решении развестись. Причиной стали многочисленные измены Арая. Вскрылось это после взлома аккаунта Чобаняна в соцсети. Бракоразводный процесс стартовал весной этого года. Расходятся селебрити, по их личным заявлениям, мирно. В апреле супруги подписали договор о разделе имущества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезды «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян оказались под капельницами. Бывшие участники «Дома-2» обратились каждый к своему врачу после стресса, связанного с разводом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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