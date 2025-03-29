Звезды «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян попали под капельницу

Звезды «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян оказались под капельницами. Бывшие участники «Дома-2» обратились каждый к своему врачу после стресса, связанного с разводом. Об этом оба рассказали на своих страницах в соцсетях.

Пинчук сообщила, что начала проходить курс капельниц, чтобы справиться с эмоциональным напряжением и восстановить силы. Арай признался, что посетил специалистов по той же причине, но не знал, что и Ирина проходит подобные же процедуры.

Несмотря на личные переживания, развод супругов, похоже, проходит мирно.

«Расходимся нормально», — заключила Пинчук в своем блоге.

Звезда «Дома-2» уточнила, что их двое детей остаются жить с ней, а Арай может навещать их в любое время. Она также добавила, что в последние дни она начала переезд с детьми на новую арендуемую квартиру, так как необходимо продать жилье, в котором они с Араем жили раньше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пинчук сделала интимную пластику.

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