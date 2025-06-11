Российские спортсмены и судьи возвращаются на международную арену

Российское гимнастическое сообщество возвращается на международную арену. Соответствующая информация появилась на сайте Федерации гимнастики России.

Спортсмены примут участие в этапах Кубка мира 2025 по прыжкам на батуте в Португалии, Германии, Болгарии и Франции. Также запланировано участие в чемпионате по прыжкам на батуте и первенстве мира.

Кроме того, РФ направила предварительную заявку на участие спортсменов в «Кубке Претендентов 2025» по спортивной гимнастике. Окончательный количественный состав будет определен до 16 июля 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус 43 российским спортсменам. В списке — 17 художественных гимнасток, 14 спортивных гимнастов, а такж 12 прыгунов на батуте. Среди российских художественных гимнасток с нейтральным статусом Виктория Чумакова, Александра Хабибуллина, Ксения Савинова, Каролина Пахтусова и другие.

Из представителей спортивной гимнастики нейтральный статус был присвоен Марии Агафоновой, Злате Осокиной, Илье Заике, Даниелу Маринову и другим.

А 12 спортсменов с нейтральным статусом — прыгуны на батуте. Речь идет о Яне Лебедевой, Анжеле Бладцевой, Кирилле Козлове и других.