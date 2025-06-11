Мордовии грозит экологическая катастрофа из-за отравленной воды в реках

Отравиться рискуют жители Мордовии, которые берут воду из местных рек. Водоемы отравлены стоками крупных предприятий, которые работают на территории региона. Специалисты Росприроднадзора установили, что сразу несколько заводов сливают опасные отходы без очистки. Но хозяевам этих комбинатов не первый год удается избежать наказания. Вероятно из-за влиятельного покровительства.

Убедиться в этом смог корреспондент «Известий» Иван Литомин, на которого бросились с кулаками, когда он пытался получить комментарии.

Село Баево, Республика Мордовия. Сотрудник «Оброченского» мясокомбината бросается на нашу съемочную группу, пытается повредить оборудование. Мы ищем директора предприятия.

Вопросы к руководству возникли после того, как в нашу редакцию обратились местные жители. Наим Нугаев вместе с детьми и внуками живет по соседству. Рассказывает: мясокомбинат сливает отходы прямо в Инсар.

Та самая труба, которая выходит с территории мясокомбината. Запах здесь стоит просто невыносимый, а рядом находится убойный цех. И, судя по всему, количество отходов ежедневно здесь сливается просто огромное. Дальше они впадают в этот ручей, этот ручей впадает в реку Инсар. И, судя по цвету этих отходов и остаткам животных, никакой фильтрации здесь конечно же нет.

О нарушении мы сообщили в полицию и отправлен запросы в местный Росприроднадзор и Минлесхоз. У последних, кстати, сейчас пик проверочных мероприятий. Инспекторы выезжают на реки, берут пробы воды.

Село Ромоданово, здесь огромный сахарный завод. Вместе со специалистами выездной химической лаборатории мы снова на реке Инсар.

Вот он — завод «Ромодановосахар». А вот — Река Инсар. В прямой видимости примерно метров 700. Заболоченная местность, специфический едкий запах, вот там чуть дальше за кустами — труба. Именно здесь, в этом самом месте в середине мая Росприроднадзор зафиксировал сброс бытовых отходов. И опять же судя по запаху — никакой фильтрации здесь тоже нет.

Директору сахарного завода Александру Атласову вопросы про загрязнение окружающей среды мы тоже задали. Но руководитель сбежал от нашей съемочной группы, так на них и не ответив.

Целый комплекс нарушений Росприроднадзором зафиксирован по всей республике. «Оброченский» мясокомбинат — сбрасывает отходы в поля. «Ромодановосахар» — в реку Инсар.

Ичалковский «Сыродельный комбинат» сбрасывает отходы в Татар-Велень-Лей и Инсар. И это только лишь случаи, зафиксированные за последний месяц.

«Это внеплановые мероприятия по факту потенциального нарушения обязательных требований природоохранного законодательства. Исследуют воду на 11 основных показателей, которые мы указываем в заявке на проведение отбора проб. Сульфаты, кислород, железо, нефть и нефтепродукты и другие показатели», — сообщила старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Минлесхоза Республики Мордовия Ольга Годяева.

Пообщаться с директорами предприятий не удалось. Но удалось выяснить, что все эти активы так или иначе принадлежат одной семье — бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Судя по данным базы СПАРК, владельцы и конечные бенефициары и «Оброченского» мясокомбината, и «Ромодановосахара», и Ичалковского «Сыродельного комбината», и «Кемлянского» спиртзавода напрямую или косвенно контролируются родственниками Меркушкина.

В основном — сыном Алексеем Николаевичем. С ним связаться не удалось. Но удалось дозвониться до Ирины Андрюшкиной — это племянница жены Николая Меркушкина. Ей, по официальным данным, принадлежит Ичалковский «Сыродельный завод». И она комментировать ситуацию с отходами отказалась.

Крупные и не очень заводы и фермы бывшего губернатора приближают Мордовию к экологической катастрофе. Брать воду в Алатыре, Инсаре и Татар-Велень-Лейе сегодня можно лишь для технических нужд. А масштабные проверки Минлесхоза и Росприроднадзора лишь подтверждают: сельхозпредприятия с миллионными оборотами даже не пытаются соблюдать законодательство по охране окружающей среды.

«Надо смотреть на малые реки, которые в них впадают, и, безусловно, водоносные слои приводят большое количестве загрязнений, которые не являются фоновыми загрязнениями. Если он угрожает, еще раз, здоровью людей, можно приостановить деятельность. Если это действительно опасно», — заявил директор ФГБУ «ВНИИ Экология» Минприроды РФ Александр Закондырин.

При этом никто из сотрудников предприятия не признает нарушения, хотя нарушения эти очевидны. Вот труба, вот отходы, вот река Инсар. Мы бы показали это сотрудникам и руководителям не только по телевизору. Но кажется, они и сами прекрасно все знают. Потому и не хотят общаться с нашей съемочной группой.