Путин: Россия готова делиться опытом в сфере образования

Президент подчеркнул важность свободного доступа к знаниям в многополярном мире.

Россия намерена развивать сотрудничество с глобальным Югом и Востоком в сфере образования. Об этом заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам международного форума «Формируя будущее», который проходит в Казани.

Президент отметил: свободный доступ к знаниям и технологиям лежит в основе формирования многополярного мира. И наша страна готова делиться опытом и создавать совместные проекты. Например, по внедрению искусственного интеллекта.

«Нам вместе нужно искать ответы на сложные большие вызовы, с которыми сталкиваются все национальные системы образования, учитывать глобальные тенденции, в том числе стремительное и повсеместное распространение цифровых технологий и моделей искусственного интеллекта. Они уже серьезно меняют образовательный процесс, ускоряют трансформацию рынка труда, появление новых профессий. И конечно, нужно эффективно настраивать школы, колледжи, университеты на решение текущих и перспективных задач развития наших стран», — подчеркнул президент России.

Также Владимир Путин заявил, что образование должно поддерживать все многообразие культур. И в России такой подход взят за основу.