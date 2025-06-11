Путин: Россия готова делиться опытом в сфере образования
Образование в РФ должно поддерживать культурное многообразие
Фото, видео: forumedu.press; 5-tv.ru
Президент подчеркнул важность свободного доступа к знаниям в многополярном мире.
Россия намерена развивать сотрудничество с глобальным Югом и Востоком в сфере образования. Об этом заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам международного форума «Формируя будущее», который проходит в Казани.
Президент отметил: свободный доступ к знаниям и технологиям лежит в основе формирования многополярного мира. И наша страна готова делиться опытом и создавать совместные проекты. Например, по внедрению искусственного интеллекта.
«Нам вместе нужно искать ответы на сложные большие вызовы, с которыми сталкиваются все национальные системы образования, учитывать глобальные тенденции, в том числе стремительное и повсеместное распространение цифровых технологий и моделей искусственного интеллекта. Они уже серьезно меняют образовательный процесс, ускоряют трансформацию рынка труда, появление новых профессий. И конечно, нужно эффективно настраивать школы, колледжи, университеты на решение текущих и перспективных задач развития наших стран», — подчеркнул президент России.
Также Владимир Путин заявил, что образование должно поддерживать все многообразие культур. И в России такой подход взят за основу.
Читайте также
80%
Нашли ошибку?