«Юмором можно заниматься в любом возрасте»: Харламов назвал Петросяна своим кумиром

Комик надеется дожить и доработать до возраста легендарного мориста.

Юморист Гарик Харламов рассказал, что восхищается работой народного артиста РСФСР Евгения Петросяна. По мнению комика, старший коллега демонстрирует, что возраст — не помеха для того, чтобы шутить.

«Знаете, когда я смотрю на Евгения Вагановича Петросяна, я просто счастлив, что он есть. Потому что он своим примером показывает, что юмором можно заниматься в любом возрасте. Евгений Ваганович Петросян — это большой пример для меня как артиста юмористического жанра», — признался Харламов.

Комик надеется и через 25 лет, когда ему будет примерно столько же лет, сколько сейчас Петросяну, он будет заниматься юмором.

Харламов посетил церемонию награждения ТЭФИ-2025. Юморист получил статуэтку в номинации «Юмористическая программа». Для Comedy Сlub это третий «Орфей», шоу уже выигрывало награды в 2017-м и 2023-м.

Ранее Харламов прокомментировал слухи о беременности своей жены Катерины Ковальчук. Как писал 5-tv.ru, супруга артиста пока не в положении, это, по словам Гарика, «просто такое платье».