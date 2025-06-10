Харламов ответил на слухи о беременности Ковальчук

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 45 0

Комик высказался об интересном положении Катерины. Действительно ли пара ожидает ребенка?

Харламов ответил на слухи о беременности Ковальчук

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Накануне шоумен Гарик Харламов со своей супругой Катериной Ковальчук отметили первую годовщину свадьбы, еще ее называют — «ситцевой». Прошел год, как возлюбленные узаконили свои отношения.

Ранее пользователи начали подозревать Ковальчук в беременности, о которой пара не торопится разглашать правду. Кроме того, люди заметили, что на фото, опубликованном в социальных сетях, девушка прячет живот за букетом пионов, а также носит широкие платья, в которых не видно талии. 

Харламов накануне посетил церемонию «Тэфи», где он был награжден в номинации «Юмористическая программа». Пользуясь случаем, шоумен, принимая поздравления, дал комментарий по поводу активных обсуждений и заявил, что хочет ребенка и, при всеобщем подозрении, он уже и сам начал в это верить. Тем не менее Гарик добавил, что это лишь домыслы, и как сразу это случится, все узнают, пишет VOICE

На вопрос о новых предпочтениях стиля его избранницы комик ответил кратко: «Просто такое платье».

Харламов также поделился тем, как семья отметила годовщину их свадьбы и отметил, что все прошло сдержанно. В качестве подарка юморист получил две фигурки «на личные и веселые» темы.

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