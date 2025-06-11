Кто мог это сделать? Подруга Инны Тепловой раскрыла детали ее загадочной смерти

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Подруга поэтессы Тепловой завила о ее убийстве

Подруга поэтессы Инны Тепловой, которую нашли мертвой в квартире, раскрыла подро

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Официальная версия трагедии еще не названа.

Поэтессу Инну Теплову убили. По крайней мере так считают ее близкие. Об этом Абзацу рассказала ее близкая подруга Мария.

«Мы работали вместе и дружили. Она убита. Прощание будет проходить завтра в 12:00 в похоронном доме Калуги. Я очень подавлена этим событием, очень тяжело. Простите, пожалуйста, я не в силах обсуждать эту тему, мне правда очень тяжело», — заявила Мария.

Писатель Захар Прилепин тоже не смог остаться в стороне. В эмоциональном посте он вспомнил свою короткую, но яркую встречу с Тепловой и дал понять: то, как она ушла, вызывает больше вопросов, чем ответов.

«Она дружила со всеми моими поэтическими друзьями, и я часто видел ее удивительное лицо. Необъяснимая гибель: следствие разберется, это не самоубийство; но что бы там не было — дико это все. Царствие небесное. Поискал в ее блоге — и сразу нашел фото, где мы стоим плечом к плечу; летние, веселые; не помню даже, когда это было, где. Невосполнимо, неумолимо, горько», — написал Прилепин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Официальная причина смерти пока не названа, но полиция допрашивает родственников и соседей. В соцсетях начали обсуждать версию о причастности мужа писательницы, но подтверждений пока нет.

Инна Теплова была членом Союза писателей России с 2021 года, лауреатом нескольких литературных премий, в том числе имени Марины Цветаевой. В 2023 году она получила стипендию Министерства культуры по итогам форума «Липки». Ее стихи печатались в «Нашем современнике», «Плавучем мосту» и других известных изданиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поэтесса Инна Теплова на 37-м году жизни была найдена мертвой в Калуге.

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