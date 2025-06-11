Михаил Ковальчук стал советником главы Роскосмоса по «Космическому атому»

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук станет советником Генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова по вопросам развития проекта «Космический атом». Об этом стало известно из сообщения Роскосмоса.

За Ковальчуком закрепилась репутация человека, который умеет объединять науку и масштаб. Именно по его инициативе в России появилась междисциплинарная научная программа, основанная на установках уровня «мегасайенс» — таких, где пересекаются физика, биология, химия и новые технологии. Он же стал архитектором концепции NBICS-природоподобных технологий — симбиоза нано-, био-, инфо-, когнитивных и социогуманитарных направлений.

Ковальчук не раз становился научным руководителем ключевых государственных программ. Среди них — стратегия развития атомных технологий до 2030 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на встрече с учеными и студентами обсуждались темы, которые еще недавно казались фантастикой: полеты на Марс, квантовые вычисления, плазменные двигатели. В ходе совещания, посвященного развитию космоса, президент Владимир Путин обозначил цели нового национального проекта. В числе приоритетов — создание собственных спутниковых группировок и организация межпланетных миссий.