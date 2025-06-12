Российские войска уничтожили радиотехнический комплекс ВСУ

Российские бойцы продолжают расширять так называемую буферную зону, чтобы сократить количество обстрелов мирных городов на территории России. И за минувшие сутки самой успешной операцией, стало уничтожение радиотехнического комплекса и огромной антенны, в районе города Новгород-Северский в Черниговской области.

Несколько ударов беспилотниками фактически лишили противника зрения и слуха. Ведь именно через эту антенну проходили все сигналы при наведении дронов на Курскую, Брянскую и Орловскую области.