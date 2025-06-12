Генконсульство раскрыло данные о наличии россиян на борту Boeing 787 Dreamliner

Крушение произошло всего через несколько секунд после взлета.

По предварительным данным, граждан России на борту рейса Ахмедабад — Лондон авиакомпании Air India нет. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Мумбаи.

Борт Boeing 787 Dreamliner разбился вблизи аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. Катастрофа произошла недалеко от взлетной полосы.

Индийская полиция сообщила, что на борту самолета находились 232 пассажира и 12 членов экипажа.

Согласно данным телеканала NDTV, на борту есть выжившие, их увезли в больницу. Точное количество пострадавших и погибших неизвестно, спасательные службы только приступили к разбору завалов.

Согласно данным Flightradar24, крушение произошло всего через несколько секунд после взлета.

Очевидцы рассказали, что прогремел мощный взрыв, а затем над местом падения поднялся столб черного дыма.

Судя по кадрам, которые люди публикуют в соцсетях, борт рухнул недалеко от жилых кварталов. О разрушения на земле пока информации нет. На кадрах с места происшествия также видно густой шлейф серого дыма.

Boeing 787 Dreamliner — один из наиболее надежных и технологических самолетов. Причины катастрофы неизвестны. Версий множество — от технической неисправности до человеческого фактора, предстоит изучить записи авиарегистратора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опубликованы кадры падения пассажирского самолета на жилые дома в Индии.