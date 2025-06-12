Жертвами крушения Boeing 787 Dreamliner в Индии стали не менее 110 человек
Самолет выполнял рейс из международного аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя в Ахмадабаде в Лондон.
Фото: Reuters
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При крушении Boeing 787 Dreamliner в Индии погибли по меньшей мере 110 человек. Об этом сообщает телеканал TimesNow в соцсети X.
«Подтверждено, что 110 человек погибли», — говорится в сообщении.
Самолет Boeing 787 Dreamliner разбился вблизи аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. На борту лайнера находились 232 пассажира и 12 членов экипажа.
Самолет выполнял рейс из международного аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя в Ахмадабаде в Лондон.
Согласно данным Flightradar24, крушение произошло всего через несколько секунд после взлета.
По предварительным данным Генконсульства РФ в Мумбаи, россиян на борту нет.
Согласно данным телеканала NDTV, выживших увезли в больницу. Точное количество пострадавших и погибших неизвестно, спасательные службы только приступили к разбору завалов.
Очевидцы рассказали, что прогремел мощный взрыв, а затем над местом падения поднялся столб черного дыма.
Судя по кадрам в соцсетях, борт рухнул недалеко от жилых кварталов. О разрушения на земле пока информации нет.
На кадрах с места происшествия также видно густой шлейф серого дыма и обугленные фрагменты самолета.
Boeing 787 Dreamliner — один из наиболее надежных и технологических самолетов. Причины катастрофы неизвестны. Версий множество — от технической неисправности до человеческого фактора, предстоит изучить записи авиарегистратора.
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