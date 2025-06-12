А был ли ожог? Врач усомнился в диагнозе Киркорова

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 758 0

Врач Стрелин: у Филиппа Киркорова нет бурсита

«Это не бурсит»: врач впервые озвучил новые версии диагноза Филиппа Киркорова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В конце мая артиста госпитализировали.

У народного артиста России Филиппа Киркорова нет III–IV степени ожога и бурсита. Об этом своими подозрениями в беседе с MK.RU поделился врач-пластический хирург Святослав Стрелин.

По его словам, все время, что певец провел в больнице, его лечили от чего-то другого.

«Исходя из открытой информации, ожог случился на концерте из-за фейерверков, при этом артист испытывал боль, сразу после инцидента его осмотрел врач и при замене костюма ткани „отдирали“ от кожи. При этом он концерт продолжил и после него не был госпитализирован, что говорит о том, что это не III–IV степени ожога», — рассказал эксперт.

Как отмечает специалист, при таких серьезных травмах кожи появляется ожоговая болезнь и некрозы. Такие последствия потребовали бы специализированной помощи комбустиологов (врачей, которые занимаются лечением тяжелых случаев ожогов. — Прим. ред.), удаления отмерших мягких тканей, лечения под обезболивающими. По словам врача, это применимо в первые дни после получения ожога, но не после нескольких недель, как при госпитализировали Киркорова.

«Скорее всего, представители артиста озвучили далеко не всю информацию. Есть подозрения, что это не бурсит с его легким течением даже при декомпенсированном сахарном диабете, особенно у человека, который тщательно следит за своим здоровьем. Настоящую правду знают только лечащие врачи стационара, но они, безусловно, не будут ее обнародовать», — поделился Стрелин.

Как добавил пластический хирург, такая степень ожога, как у Филиппа Бедросовича, не могла привести к столь тяжелому состоянию, чтобы трехнедельное нахождение в реанимации было оправдано.

Киркоров получил ожог 25 апреля на своем концерте в Санк-Петербурге. Перфоманс с пиротехникой закончился загоревшейся курткой. 23 мая появилась информация о госпитализации артиста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киркоров впервые появился на публике после получения ожога. 

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