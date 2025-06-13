Триколор на фоне: Захарова подметила «российские» краски в видеообращении Зеленского

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 19 0

Захарова указала на цвета российского флага в видеообращении Зеленского

захарова ржет над зелей

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на картину, попавшую в кадр.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавнее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, в своем Telegram-канале. Поводом для ироничного высказывания стал элемент интерьера — картина, попавшая в кадр, где, по словам Захаровой, угадываются цвета российского флага.

Фото: Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova

На записи, размещенной Зеленским, он обращается к гражданам Украины на фоне художественного полотна. В верхнем правом углу картины четко просматриваются полосы белого, синего и красного цветов, визуально напоминающие российский триколор.

«На фоне триколора уже начал выступать?» — с иронией написала Захарова, сопроводив сообщение скриншотом из видеообращения.

Ранее, писал 5-tv.ru, самолет с третьей группой российских военнопленных приземлился в Подмосковье. Военнослужащие с улыбками на лицах спускались по трапу, держа в руках флаги России. Завернувшись в триколоры, они с воодушевлением скандировали «Россия», выражая радость от возвращения на родину.

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