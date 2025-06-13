Неприятель продолжает терпеть неудачи на поле боя.

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Цель была обнаружена операторами беспилотной разведки, после чего координаты передали артиллеристам. Экипаж «Мста-С» произвел прицельный выстрел 152-мм осколочно-фугасным снарядом, полностью уничтожив вражеский опорный пункт. Сразу после выполнения задачи артиллеристы сменили позицию, соблюдая все меры маскировки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.