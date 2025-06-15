Актер Сергей Тоичкин умер в возрасте 38 лет, утонув в пруду в Удмуртии

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 260 0

Коллеги простились с артистом, который посвятил сцене более 15 лет.

В Удмуртии трагически погиб актер Сергей Тоичкин

Фото: ВКонтакте /Русский драматический театр Удмуртии/rdt.udmurtii

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Актер Сергей Тоичкин утонул в возрасте 38 лет в результате несчастного случая в Удмуртии. По информации Русского драматического театра Удмуртии, трагедия произошла 12 июня в Кенском пруду, расположенном в Завьяловском районе.

Вечером того же дня тело артиста было обнаружено, но поднять его со дна удалось только на следующий день — 13 июня, около трех часов дня. В настоящее время точные причины и обстоятельства происшествия выясняются.

В начале 2024 года Сергей Тоичкин переехал с семьей из Курска в Ижевск, где стал частью труппы Русского драматического театра. До этого он более полутора десятков лет играл на сцене Курского драматического театра имени А. С. Пушкина. Там он воплотил свыше 30 ролей, став одним из любимцев публики.

Артиста приняли в театр сразу после окончания колледжа культуры. Коллеги и зрители вспоминают Сергея как яркого, харизматичного актера и искреннего человека, который оставил заметный след в театральной жизни. Курский театр выразил глубокие соболезнования и отметил, что память о Сергее навсегда останется в истории коллектива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Таиланде трагически погибла российская бодибилдерша Юлия Родина.

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