Не дождался спектакля в свою поддержку: умер 34-летний актер Азиз Ахмедов

Умер 34-летний актер Азиз Ахмедов

Умер 34-летний актер Молодежного театра на Булаке в Казани Азиз Ахмедов. О его смерти сообщило руководство театра.

«Мы потеряли артиста, друга и человека, которого любили всем театром. Сегодня в театре объявлен день траура», — говорится в некрологе.

Коллеги артиста поблагодарили его за работу на сцене и выразили соболезнования близким.

Известно, что больше года Азиз боролся с онкологическим заболеванием.

От театрального училища до роли в кино

Азиз Ахмедов родился 6 мая 1992 года. Путь в профессию он начал с обучения в Казанском театральном училище, а затем окончил Казанский государственный университет культуры и искусств.

С 2010 года его жизнь была связана с Молодежным театром на Булаке. За годы работы Ахмедов стал частью творческой команды, участвовал в постановках и завоевал любовь зрителей.

Не ограничивался артист и театральной сценой. В 2023 году он исполнил главную роль в короткометражном фильме «Россия, я люблю тебя».

За внешней легкостью и артистизмом стояла ежедневная работа над собой. Ахмедов рассказывал, что самостоятельно занимался танцами и пластикой по несколько часов в день. Об этом он вспоминал в интервью YouTube-каналу компании, занимающейся видеопроизводством.

«Все, что во мне есть, это вот есть благодаря тому, что я сам этому постарался. Потому что я каждый день, каждый день запирался у себя в комнате. У меня вот такая вот была небольшая комната. Закрывался и пять-шесть часов стабильно каждый день танцевал или еще что-то делал, или занимался», — вспоминал артист.

Именно упорные самостоятельные занятия, по словам актера, помогли ему развить необычную пластику и подготовиться к профессиональной работе на сцене.

Борьба за жизнь

О тяжелом состоянии Азиза стало известно еще до его смерти. В октябре Молодежный театр на Булаке опубликовал обращение с просьбой помочь артисту, который уже больше года боролся с онкологическим заболеванием.

Коллеги рассказывали, что болезнь прогрессировала и актеру требовалось срочное лечение.

«Азиз — светлый, добрый и очень талантливый парень. Он всегда помогал другим, а теперь помощь нужна ему самому. Болезнь прогрессирует, и время идет на часы», — говорилось в публикации театра.

Тогда театр объявил сбор средств. Необходимо было собрать 2,5 миллиона рублей, чтобы помочь артисту пройти необходимую операцию.

Лечение в Индии и благотворительный спектакль, который не состоялся

В последнем обращении театр сообщал, что Ахмедов проходил лечение в Индии. В поддержку артиста на 8 ноября был запланирован благотворительный вечер. Зрителей приглашали на спектакль «Примадонны», а все собранные средства должны были направить на лечение и восстановление Азиза.

В театре подчеркивали, что эта постановка была особенно дорога Азизу.

«Примадонны» — это не просто постановка. Это любимый спектакль Азиза, и именно та работа, где многие из наших гостей впервые полюбили его игру и навсегда остались в рядах друзей театра», — говорилось в анонсе.

Однако провести этот вечер так, как планировалось, уже не удалось. В день спектакля театр сообщил о смерти артиста.

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