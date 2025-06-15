Ела на камеру: блогер Марина Кузьменко умерла в возрасте 28 лет

Интернет знаменитость замолчала несколько месяцев назад — причина отсутствия раскрыта.

Блогер Марина Кузьменко умерла в возрасте 28 лет. Об этом сообщает StarHit.ru. Девушка прославилась благодаря мукбанг-роликам, где с юмором демонстрировала, как ест простые блюда у себя на кухне.

Ее реплики становились мемами, а самоирония — визитной карточкой. Фраза «майонез-майонезик» особенно славится среди ее подписчиков.

Последний пост Марина опубликовала 27 апреля. В нем она беззаботно поет и танцует. После этого она перестала выходить на связь, что обеспокоило подписчиков. Позднее стало известно, что причиной ее смерти стал острый панкреатит, врачи не смогли спасти блогера, у нее отказала поджелудочная железа.

Трагедия произошла еще 9 июня. Пользователи в комментариях с трудом сдерживают эмоции. Многие не могут поверить в случившееся, оставляя сотни слов поддержки и соболезнований.

У Марины остался маленький сын Даниил, которому осенью исполнится шесть лет. Она часто делилась с подписчиками моментами из жизни с ребенком, подчеркивая, насколько он важен для нее.

Ранее 5-tv.ru сообщил о госпитализации Прохора Шаляпина.

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