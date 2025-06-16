«Я за адекватность»: Пресняков поддержал запрет гаджетов в школах

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 1 657 0

Владимир Пресняков: использование гаджетов в школах необходимо ограничить

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

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Сын знаменитости сам попросил ограничить его в использовании смартфона даже за пределами образовательного учреждения.

Певец Владимир Пресняков поддерживает идею запрета использования гаджетов в школе. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам артист на праздновании Дня России на Красной площади.

По словам исполнителя, ограничение на использование смартфонов детьми в образовательных учреждениях является обязательным. Более того, ограничивать детей нужно и за пределами школы.

«Об этом (нормах использования гаджетов. — Прим. ред.) говорят даже сами дети. Мой сын говорит: «Пап, ты можешь меня ограничивать?» Я говорю: «Сынуль, вот это круто, вот это офигенно», — поделился музыкант.

По мнению Преснякова, в сети слишком много грязи и ерунды. Все это востребовано из-за любви людей к подобному рода информации. Однако необходимо сделать так, чтобы младшее поколение это не видело.

«Надо следить за детьми. Почему у нас порнография в свободном доступе? Это же жутко. Дети это видят и думают, что любовь — это другое», — возмущается певец.

Артист отметил, что старается идти в ногу со временем, а данная позиция лишь адекватный взгляд на ситуацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Пресняков высказался о патриотизме.

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