Лифт с женщиной и ребенком сорвался с 21-го этажа в Петербурге

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Ангелина Халина
Ангелина Халина Эксклюзив 106 0

Обычная поездка едва не обернулась трагедией.

В Петербурге с высоты упал лифт с женщиной и ребенком

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алина Дунаева

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Лифт с женщиной и ребенком сорвался в одном из многоквартирных домов на проспекте Наставников в Петербурге.

Как рассказала 5-tv.ru пострадавшая Ирина Усачева, вместе с дочерью она спускалась на лифте с 21-го этажа, когда спустя несколько секунд после начала движения кабина резко начала падать вниз.

Женщина успела нажать кнопку экстренной остановки, и лифт застопорился на 13-м этаже. Пассажирам удалось выбраться. По рассказам женщины, при движении лифта вниз ее и девочку бросало по стенкам кабины.

После случившегося мать с ребенком обратились в травмпункт с ушибами. Как утверждает Ирина, техническое состояние лифтов в доме давно вызывает тревогу. Здание было введено в эксплуатацию в 2006 году, но с тех пор, по ее словам, оборудование заметно износилось.

«У нас пять лифтов, и каждый лифт ведет себя по-разному. Грузовые могут шкрябать обо что-то, пока ты едешь, и щелчки издавать», — подчеркнула Усачева.

Накануне в Приморсокм каре суд признал виновной многодетную мать, совершившую смертельное ДТП под действием наркотических веществ. По данным 5-tv.ru, женщина столкнулась со встречным грузовиком, в котором также находился малолетний ребенок.

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