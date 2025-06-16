Форсаж в Ленобласти: погоня за подростком за рулем закончилась стрельбой

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Несовершеннолетний водитель пытался скрыться от ГИБДД в Ленинградской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Управляющий «Жигулями» 17-летний водитель старался уйти от полиции экстремальными способами.

Погоню со стрельбой устроили полицейские в Ленинградской области. Сотрудники ГИБДД хотели остановить «Жигули», чтобы проверить документы. Но водитель требование проигнорировал и рванул с места.

Опасные маневры, высокая скорость. Чтобы остановить лихача, пришлось стрелять в начале в воздух, а после — по колесам

Как позже выяснилось, за рулем находился 17-летний подросток. В отношении молодого человека составили административные протоколы, а машину отправили на штрафстоянку.

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Форсаж в Ленобласти: погоня за подростком за рулем закончилась стрельбой

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