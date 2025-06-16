В Китае впервые прошел фестиваль «Московские сезоны в Пекине»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 25 0

Для жителей китайской столицы подготовили концерты, виртуальные экскурсии и различные мастер-классы.

В Китае впервые прошел фестиваль «Московские сезоны в Пекине»

Фото: mos.ru

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В Пекине впервые состоялся фестиваль «Московские сезоны», который прошел на центральной улице Ванфуцзин. Об этом сообщила заместитель мэра столицы РФ Наталья Сергунина.

В рамках фестиваля жители Пекина смогли познакомиться с историей и культурой Москвы. Они посетили концерты классической и современной музыки, приняли участие в танцевальных мастер-классах, попробовали блюда русской кухни и научились делать сувениры с национальным колоритом.

Для посетителей было организовано множество площадок, включая фотозоны проектов «Московское чаепитие» и «Усадьбы Москвы», игровые зоны, а также секцию «Цифровые технологии», где можно было совершить виртуальное путешествие по Москве и запустить виртуальный салют над ВДНХ.

Кроме того, в рамках фестиваля прошла конференция «Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина». В мероприятии приняли участие представители бизнеса и эксперты в области торговли, промышленности, культуры и транспорта. На конференции обсуждались перспективы сотрудничества, включая возможности для инвестиций. В результате было подписано семь международных соглашений.

Фестиваль был организован в рамках перекрестных годов культуры России и Китая, которые были посвящены 75-летию установления дипломатических отношений между странами. 

Москва и Пекин — города-побратимы. В прошлом году главы двух столиц Сергей Собянин и Инь Юн подписали программу сотрудничества на 2024–2026 годы. В рамках программы планируется обмен опытом и реализация совместных проектов в различных областях.

Так, в прошлом году в Москве прошел фестиваль в честь китайского Нового года, который посетили около 1,5 миллиона человек. 

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