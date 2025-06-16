«Просто так»: блогера задержали за сожжение паспорта России на камеру

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 118 0

Блогера из Петербурга задержали за сожжение паспорта России на камеру

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Известия; 5-tv.ru

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Запись с моментом порчи документа была опубликована в интернете.

Правоохранительными органами была задержана блогер Александра из Санкт-Петербурга за сожжение собственного паспорта на камеру. Запись с допроса девушки стала доступна 5-tv.ru.

Блогер испортила документ и выложила видео с данным поступком в интернет. Этим роликом заинтересовалась полиция. После чего Александру и ее знакомого, присутствующего на записи, задержали.

На видео, которое попало в сеть, девушка призывала приехать за ней до того, как ей придется идти на работу, так как трудиться она устала.

Однако на допросе на вопрос представителей правопорядка о том, с какой целью был сожжен паспорт, она заявила, что это действие вообще не имело какого-либо смысла.

«Просто так», — призналась Александра.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по одной из статей «Хулиганство» либо «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогера арестовали на два месяца за надругательство над паспортом РФ.

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