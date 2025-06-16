Дети Тодоренко узнали о ее беременности только на шестом месяце

|
Ангелина Халина
Ангелина Халина 155 0

Телеведущая подтвердила, что ждет третьего ребенка, и поделилась, как долго скрывала беременность даже от собственной семьи.

Дети Тодоренко узнали о ее беременности только на шестом месяце

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Регина Тодоренко призналась, что ее дети узнали о третьей беременности только на шестом месяце. По словам телеведущей, она долго скрывала свое положение, даже от сыновей, умело маскируя живот под свободной одеждой.

«Я ходила в худи, в каких-то кофтах. Говорю: «Пацаны, реально непонятно было?» «Мы не поняли, мы думали ты поела хорошо», — рассказала Регина в интервью Ляйсан Утяшевой.

Звезда добавила, что вскоре после того, как вернулась в спортивную форму, узнала о своей новой беременности. Несмотря на это, Тодоренко продолжает активно заниматься спортом и поддерживать форму.

Напомним, ранее Тодоренко официально подтвердила, что ожидает третьего ребенка. Это произошло накануне ее дня рождения. Телеведущая встретила свое 35-летие 16 июня.

В честь праздника она опубликовала трогательное видео, в котором показала главные моменты своей жизни, включая рождение двоих сыновей.

В конце ролика Регина сказала: «Скоро нас будет пятеро», а затем впервые открыто показала округлившийся живот.

Ранее в 5-tv.ru сообщил, что Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская сыграли вторую свадьбу спустя 20 лет совместной жизни.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.51
-0.49 90.94
0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:33
Иран начал очередную масштабную атаку на Израиль
15:18
«Наигралась»: Инстасамка начала сводить татуировки
15:02
Иностранные режиссеры побывали в кинопарке «Москино» и на Киностудии Горького
14:53
В РФ стартовал благотворительный проект «Рыцари детства»
14:44
Предъявите документы: московских таксистов проверили на наличие аттестации
14:30
Древнее подземное водохранилище в Дагестане откроется для туристов этим летом

Сейчас читают

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS — кадры с места происшествия
День летнего солнцестояния: что обязательно нужно сделать 21 июня
Родителям военкора «Известий» Федорчака передали медаль «Доблесть и отвага»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025