Дети Тодоренко узнали о ее беременности только на шестом месяце

Регина Тодоренко призналась, что ее дети узнали о третьей беременности только на шестом месяце. По словам телеведущей, она долго скрывала свое положение, даже от сыновей, умело маскируя живот под свободной одеждой.

«Я ходила в худи, в каких-то кофтах. Говорю: «Пацаны, реально непонятно было?» «Мы не поняли, мы думали ты поела хорошо», — рассказала Регина в интервью Ляйсан Утяшевой.

Звезда добавила, что вскоре после того, как вернулась в спортивную форму, узнала о своей новой беременности. Несмотря на это, Тодоренко продолжает активно заниматься спортом и поддерживать форму.

Напомним, ранее Тодоренко официально подтвердила, что ожидает третьего ребенка. Это произошло накануне ее дня рождения. Телеведущая встретила свое 35-летие 16 июня.

В честь праздника она опубликовала трогательное видео, в котором показала главные моменты своей жизни, включая рождение двоих сыновей.

В конце ролика Регина сказала: «Скоро нас будет пятеро», а затем впервые открыто показала округлившийся живот.

Ранее в 5-tv.ru сообщил, что Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская сыграли вторую свадьбу спустя 20 лет совместной жизни.