За роялем Дмитрий Маликов: Пресняков и Подольская сыграли вторую свадьбу

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 69 0

Пресняков и Подольская сыграли вторую свадьбу

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Instagram*/angelikarevva; 5-tv.ru

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Влюбленные и сами не верят, что вот уже 20 лет счастливы вместе.

Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская познакомились 20 лет назад. Осознав значительность такого срока, артисты решили устроить вторую свадьбу. По всем традициям, даже с клятвой верности. Как рассказывала «невеста» журналу «Караван историй», замуж за избранника она вышла в 2010 году, однако первые пять лет тоже считают частью семейной истории.

«Это невероятная цифра, мы хотим отметить этот юбилей», — сказала Подольская.

И отметили. По словам музыкантов, на второй свадьбе они хотели воссоздать атмосферу дня, когда впервые встретились. Это произошло на телешоу «Большие гонки». Наталья снова надела белое платье, а Владимир — белый костюм. Алтарь, у которого супруги принесли свои клятвы, утопал в цветах. И еще, конечно, торт как отсылка к знакомству — в виде колеса.

На торжестве присутствовали сплошь звездные гости — Полина Гагарина, Лариса Долина, Пелагея, Игорь Крутой, Григорий Лепс, Регина Тодоренко, ожидающая рождения третьего малыша и другие. Музыкальное сопровождение взял на себя элегантный Дмитрий Маликов.

Когда родители вели жениха и невесту к алтарю, он играл на рояле. Под звуки его музыки Маликов и Подольская взялись за руки, посмотрели друг другу в глаза и снова пообещали — в здравии и в болезни

Влюбленные вели себя так, будто за их плечами нет 20 совместных лет и рождения двоих сыновей, а будто познакомились совсем недавно. Невеста посылала жениху воздушные поцелуи и краснела под цветочной аркой.

Поделиться фотографиями с поклонниками супруги пока не спешат, наслаждаются праздником. Подольская лишь опубликовала архивные кадры с первой свадьбы и заявила, что полюбила мужа с первого взгляда.

Ранее, писал 5-tv.ru, Наталья Подольская рассказала, как чуть не потеряла ребенка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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