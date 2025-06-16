Эрдоган обсудил с Путиным конфликт Ирана и Израиля по телефону

Глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг конфликта между Ираном и Израилем. Об этом стало известно 16 июня из сообщения канцелярии президента Турции.

Президент Турции сообщил своему российскому коллеге, что эскалация насилия, начавшаяся после нападения Израиля на территорию Исламской Республики, представляет угрозу для безопасности всего региона.

Также Эрдоган подчеркнул, что Турция активно работает над дипломатическими усилиями для прекращения израильских атак на Иран.

«С обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжелыми долгосрочными последствиями для всего региона», — сообщили на сайте Кремля.

Президент России и президент Турции выразили стремление к скорейшему завершению вооруженного конфликта и достижению соглашения по ядерной программе Ирана. Подчеркивается, что для этого соответствующие министерства и ведомства обеих стран будут поддерживать интенсивный диалог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Турция требуют прекратить конфликт на Ближнем Востоке.