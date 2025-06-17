Новая глава MI6 Блейз Метревели вступит в должность осенью

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Теперь «М» существует не только в фильмах о Джеймсе Бонде.

Фото, видео: Кадр из к/ф «007: Координаты „Скайфолл», реж. Сэм Мендес, 1912 г.; 5-tv.ru

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Что касается MI6 и, в целом, англичан, для них сегодня тоже есть неожиданная новость. На четырех показанных в кадре фотографиях изображен один и тот же человек. Троих мы знаем по фильмам о Джеймсе Бонде, четвертая — это первая в истории реальная руководитель британской секретной службы MI6, тоже «М».

Ее настоящая фамилия Метревели. Блейз Метревели. Ян Флеминг даже не мог представить, что в своих произведениях так угадает с первой буквой директора MI6.

В жизни Метревели есть темные пятна. Ее отец эмигрировал из Советского Союза. По одним данным, вывозил некие ценности, по другим — предал Родину. То есть новая глава секретной службы из семьи предателей.

За 26 лет офицером она руководила отделом технологий, это который снабжал Джеймса Бонда последними «астонами мартинами» и стреляющими часами. Занималась Ближним Востоком, где теперь в полном разгаре война. Ну, а осенью станет новым главой MI6.

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