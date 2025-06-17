Фермер — участник московской ярмарки — ежемесячно передает бойцам СВО домашние заготовки

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 63 0

Фермер Дмитрий из Подмосковья ежемесячно передает бойцам СВО домашние заготовки

Фермер — участник ярмарки ежемесячно передает бойцам СВО домашние заготовки

Фото: mos.ru

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Мужчина отправляет на фронт квашеную капусту, соленые огурцы и варенье.

Участники ярмарок в Москве продолжают активно поддерживать участников специальной военной операции (СВО). Среди них есть много отзывчивых людей, и одним из них является фермер Дмитрий из Подмосковья.

Как пишет портал mos.ru, он представляет свою продукцию на ярмарке в Юго-Восточном округе столицы. Дмитрий отправляет на фронт квашеную капусту, соленые огурцы и варенье.

Мужчина работает пожарным, а продажа сельскохозяйственной продукции — это его подработка. Он занимается сельским хозяйством уже более 15 лет. Вместе с братом они выращивают ягоды, фрукты и овощи в поселке Орешково Московской области, а также делают из них заготовки.

«Мы сами едим то, что выращиваем, — никакой химии, только натуральные продукты. А соленья на фронт — это наш вклад в общее дело, поддержка тех, кто воюет за нас», — рассказывает Дмитрий.

Вся семья фермера участвует в поддержке бойцов спецоперации, как и в работе на поле. Дмитрий отмечает, что когда дело касается помощи военным, люди объединяются, и никаких трудностей не возникает.

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