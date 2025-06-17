Мошенники стали обманывать россиян через «кружки» в Telegram

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 63 0

Мошенники стали обманывать россиян через кружки в Telegram

Мошенники стали обманывать россиян через «кружки» в Telegram

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Злоумышленники активно используют дипфейки.

Мошенники стали использовать новый метод обмана россиян: они взламывают аккаунты в Telegram и от лица именинников отправляют сообщения с просьбой перевести деньги. Об этом пишет РИА Новости.

Например, после дня рождения злоумышленник от лица девушки, которая организовала праздник, записал «кружок» для ее подруги. В видео она якобы попросила знакомую перевести деньги фотографу за работу в размере 20 тысяч рублей, объяснив это тем, что у нее не получается провести операцию.

Жертва перевела деньги, но первые две попытки оказались неудачными. Только с третьей попытки через другой банк перевод удалось осуществить. После подтверждения перевода жертва зашла в переписку с «именинницей», но обнаружила, что она была удалена. В банке ей сказали, что вернуть деньги невозможно.

Руководитель направления исследования данных в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Аникин рассказал, что мошенники используют различные методы обмана. Один из них — это использование социальной инженерии.

После взлома аккаунта злоумышленники отправляют жертве сообщения, которые связаны с общими темами предыдущих коммуникаций. Они могут использовать эмоциональный призыв — просьбу о помощи или предложение воспользоваться выгодным предложением. Для убедительности в таких ситуациях часто используются голосовые или видеоподделки, так называемые дипфейки.

Дипфейки становятся дополнительным инструментом в социальном инжиниринге при попытках финансовых краж. В будущем качество таких подделок будет улучшаться, а технологии для их создания станут более доступными. Поэтому уже сейчас необходимо проявлять осторожность при получении аудио- и видеоконтента в социальных сетях и мессенджерах.

Чтобы снизить киберриски, эксперт рекомендует всегда проверять, действительно ли человек, с которым они общаются, является тем, за кого себя выдает. Также стоит критически относиться к любым сообщениям, которые призывают к переводу денег, не переходить по ссылкам и не скачивать файлы из сомнительных переписок. Кроме того, необходимо использовать надёжные защитные решения, которые не позволят перейти на фишинговую или скам-страницу.

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