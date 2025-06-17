Верховный суд России ликвидировал партию «Гражданская инициатива»

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 50 0

Партия не участвовала в выборах разного уровня на протяжении семи лет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Верховный суд Российской Федерации 17 июня ликвидировал политическую партию «Гражданская инициатива». Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Причиной такого решения стало систематическое неучастие партии в выборах разного уровня. Лидеры «Гражданской инициативы» не выдвигали кандидатов на тот или иной пост на протяжении длительного времени — семи лет.

В иске говорится, что объединение не соблюдало требований статьи федерального закона «О политических партиях» с марта 2018 года. У «Гражданской инициативы» не было ни одного зарегистрированного депутата при выборах, в том числе на пост президента. Кроме того, объединение не выдвигало кандидатов в Государственную Думу России, а также на высшие посты должностных лиц субъектов страны и даже в органы местного самоуправления.

Решение суда вступило в силу с момента его оглашения. Однако при желании ответчик может обжаловать приговор в президиуме Верховного суда.

Политическая партия «Гражданская инициатива» была образована в 2013 году. Инициатор создания нового объединения — бывший министр экономики в правительстве Ельцина Андрей Нечаев.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Владивостоке врачу дали восемь лет за проведение фальшивых операций.

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