Древнее подземное водохранилище в Дагестане откроется для туристов этим летом

Уникальный объект скоро можно будет посетить в Дагестане. В Дербенте готовится к открытию древнее подземное водохранилище. Построено оно было 11 веков назад. Чтобы вернуть ему исторический облик, провели масштабную реставрацию. Уже этим летом гости города смогут посетить инженерное чудо. Первым все увидел корреспондент «Известий» Даниял Исаев.

Многие слышали о Цистерне Базилика в Стамбуле — подземном дворце воды, построенном византийцами. Но мало кто знает, что в Дербенте есть свой, не менее удивительный аналог. Свои двери он впервые откроет для туристов уже этим летом.

Долгие годы это подземное водохранилище оставалось скрытым от посторонних глаз и фактически забытым. Реставраторы начали с расчистки входов, убрали многолетние отложения, укрепили кладку, восстановили водосточные каналы, выкачали огромные объемы воды — все вручную, чтобы не повредить древние стены.

«Мы начали чистить, выкачивать воду. Но вода здесь была пять с половиной метров», — рассказал реставратор Раимбек Рустамов.

Под этими камнями — не просто вода. Здесь на глубине нескольких метров спрятана одна из самых древних инженерных систем России. Это подземное водохранилище в Дербенте построили в X веке, когда город остро нуждался в надежном источнике пресной воды.

«Размеры его где-то 17,5 метра в длину, семь с половиной в ширину и десять с половиной в высоту. Это 1500 кубов примерно. Вот этого хватало на случай осады на целый год. Без пищи можно было долго защищаться, но без воды нет. Поэтому каждому правителю приходилось заниматься вопросом водоснабжения», — заявил историк Вели Юсуфов.

В отличие от византийского, оно не украшено колоннами, но поражает практичностью и точностью инженерной мысли. Без насосов, без давления, только естественный уклон и математически выверенная система подачи.

300 тысяч литров воды — столько вмещало это подземное хранилище. Для понимания — это примерно 600 тысяч вот таких полулитровых бутылок. Этого объема с головой хватало на весь древний город в периоды засухи и войн.

Вода поступала самотеком по керамическим трубам из горных родников, а уже затем распределялась по всему городу. Такие системы строились на века: эта каменная кладка выдержала не одно землетрясение.

Подземные резервуары как этот служили главной системой водоснабжения города, ведь ближайшая река — в 15 километрах отсюда. Единственным источником воды для местных жителей были родники, расположенные в горах.

Исторический маршрут по Дербенту теперь стал еще интереснее, местные гиды уже начали включать подземное водохранилище в свои экскурсии, пока только обзорно, с рассказом у входа, но интерес туристов растет с каждым днем.

Если Цистерна в Стамбуле — византийское чудо, то дербентская — наследие Востока, не менее значимое. Два разных мира, две великие традиции. И теперь на карте России — новая точка притяжения для всех, кто интересуется древней историей.