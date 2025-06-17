«Начался какой-то процесс»: почему на теле могут начать появляться синяки

Кандидат медицинских наук Кондрахин: синяки на теле — признак коагулопатии
Фото: www.globallookpress.com/Siegra Asmoel
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Врач рассказал, о каких заболеваниях это может говорить.
Появление синяков на теле без физического воздействия может быть симптомом коагулопатии — нарушения системы свертываемости крови. Об Том, что это значит, рассказал терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru.
«Коагулопатия — нарушение системы свертываемости крови… То есть подозреваем, что у человека начался какой-то процесс, из-за которого возникают спонтанные кровоизлияния», — сказал эксперт.
Кроме того, синяки могут сигнализировать о наличии воспалительных заболеваний. Например, васкулита — заболевания кровеносных сосудов, которое сопровождается их повреждением.
Другой причиной появления синяков могут быть вирусные заболевания. Например, геморрагические лихорадки, которые обычно начинаются с температуры и в дальнейшем проявляются другими симптомами. Также на это влияют препараты для разжижения крови и даже онкологическое заболевание.
Укусы насекомых также могут спровоцировать появление синяков на теле.
«Есть такая мошка, укус которой дает аллергическую реакцию и кровоизлияние», — сказал Кондрахин.
В случае появления спонтанных кровоизлияний Кондрахин советует обратиться к терапевту.
Ранее 5-tv.ru писал, какие проблемы со здоровьем выдают синяки и мешки под глазами. Темные круги и отеки на лице требуют комплексного лечения, так как могут быть вызваны различными нарушениями в организме.
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