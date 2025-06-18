Илон Маск опубликовал результаты теста на наркотики
Чем же объясняется эпатажное поведение предпринимателя?
Фото, видео: Reuters/ALLISON ROBBERT; 5-tv.ru
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Совпадение это или нет, но президент США Дональд Трамп покинул Канаду, после того как его бывший товарищ и сподвижник бизнесмен Илон Маск опубликовал результаты своего тестирования на наркотики.
После того как самый богатый человек планеты решил приобщиться к политике, его многие обвиняли и в употреблении кокаина, и в приеме сильнодействующих обезболивающих препаратов, которые, якобы, меняют ему сознание. Собственно, этим пытались объяснить все его неординарные и эпатажные выступления.
Но вот теперь Илон Маск выкладывает результаты экспертиз и становится понятно, все это он делал в трезвом уме.
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