Илон Маск опубликовал результаты теста на наркотики

Совпадение это или нет, но президент США Дональд Трамп покинул Канаду, после того как его бывший товарищ и сподвижник бизнесмен Илон Маск опубликовал результаты своего тестирования на наркотики.

После того как самый богатый человек планеты решил приобщиться к политике, его многие обвиняли и в употреблении кокаина, и в приеме сильнодействующих обезболивающих препаратов, которые, якобы, меняют ему сознание. Собственно, этим пытались объяснить все его неординарные и эпатажные выступления.

Но вот теперь Илон Маск выкладывает результаты экспертиз и становится понятно, все это он делал в трезвом уме.