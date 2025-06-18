Украинские раскольники ворвались в православный храм в Черновцах
На помощь захватчикам пришла местная полиция.
Фото, видео: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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В украинском городе Черновцы разразилась междоусобица. Православный Свято-Духовский собор захватили раскольники, которых поддерживает режим Зеленского.
На помощь им стянули отряды полиции, но недовольные прихожане сломали ворота и, буквально, пошли на штурм, чтобы освободить православный храм.
Захватчики и силовики в ответ — начали избивать верующих. В ход пошли дубинки и камни. Пострадал, в том числе митрополит канонической украинской церкви. Еще более серьезные травмы получил другой священник, которого захватчики выгнали из храма.
В знак протеста верующие перекрыли дорогу к собору.
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