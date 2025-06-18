В украинском городе Черновцы разразилась междоусобица. Православный Свято-Духовский собор захватили раскольники, которых поддерживает режим Зеленского.

На помощь им стянули отряды полиции, но недовольные прихожане сломали ворота и, буквально, пошли на штурм, чтобы освободить православный храм.

Захватчики и силовики в ответ — начали избивать верующих. В ход пошли дубинки и камни. Пострадал, в том числе митрополит канонической украинской церкви. Еще более серьезные травмы получил другой священник, которого захватчики выгнали из храма.

В знак протеста верующие перекрыли дорогу к собору.