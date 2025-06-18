С какой операции лучше начинать омоложение лица — советы пластического хирурга

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Хирург Зимин: омоложение лица начинают с эндоскопического лифтинга лба

Пластический хирург рассказал, с какой операции лучше начинать омоложение лица

Фото: www.globallookpress.com/ imago stock&people

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Соблюдение рекомендованных этапов поможет избежать неестественного вида и так называемого синдрома оперированного лица.

Радикальное омоложение лица начинают в разном возрасте, кто-то в 35-40, кто-то позже, четкой рекомендованной цифры не существует, но до 25 лет хирурги стараются от таких вмешательств отговорить. А вот насчет порядка проведения операций врачи соглашаются — грамотный сценарий помогает достичь лучшего результата и максимально естественного внешнего вида.

Как рассказал изданию Газета.ру пластический хирург Дмитрий Зимин, путь к омоложению лица стоит начинать с эндоскопического лифтинга лба и эндоскопического лифтинга средней зоны лица. По словам эксперта, следовать нужно от менее травматичного к более травматичному вмешательству.

«Я рекомендую начинать с эндоскопических методик, таких как эндоскопический лифтинг лба или эндоскопический лифтинг средней зоны лица. Эти техники не оставляют видимых следов вмешательства, позволяют быстро восстановиться и при этом дают выраженный эффект», — сказал доктор.

По словам Дмитрия Зимина, грамотное поэтапное омоложение позволяет добиться устойчивого результата и избежать синдрома «оперированного лица», который сразу выдает страсть к бесконтрольным подтяжкам. Хирург призывает не спешить с радикальными переменами, а начинать с деликатных процедур, не оставляющих следов вмешательства.

«Если человек пришел после процедуры, а окружающие сразу видят: была операция — это провал», — добавил Зимин.

Кроме того, подчеркнул хирург, любые операции необходимо проводить с учетом индивидуальных анатомических особенностей пациента. Не получится «пришить» себе чужое лицо, оно все равно не будет похожим на эталон. Работать нужно с имеющимися данными — только так можно добиться естественного результата и исключить появление заметных следов «исправлений».

Зимин заявил, что даже «банальную» верхнюю блефаропластику нельзя делать по шаблону, ведь у каждого человека своя анатомия век и глазных орбит. Поэтому применить некий стандарт не получится, ведь по швам и форме обновленного века будет видно, что нарушено природное строение лица.

Осторожность и внимание к особенностям организма важно соблюдать и в случае маммопластики. Неправильно выбранный размер грудных имплантов может оказаться роковой ошибкой. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как этот фактор сыграл злую шутку с Лианой Шульгиной — невесткой певицы Валерии.

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С какой операции лучше начинать омоложение лица — советы пластического хирурга

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