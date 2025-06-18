Грозит восемь лет тюрьмы: Григорий Лепс объявлен в розыск на Украине

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

Григорий Лепс объявлен в розыск на Украине

СБУ объявила в розыск Григория Лепса

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Певца обвинили в поддержке спецоперации по защите Донбасса.

Народный артист России Григорий Лепс объявлен в розыск Управлением службы безопасности Украины (СБУ) в Тернопольской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины на сайте ведомства.

В начале весны на музыканта было возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование действий, направленных на свержение конституционного строя Украины». После чего артист был объявлен в розыск. Максимальное наказание, которое может грозить певцу по данной статье УК Украины, — это восемь лет лишения свободы.

Кроме того, исполнителя обвиняют в оправдании и признании правомерными действия РФ в отношении Украины, то есть проведения спецоперации по защите Донбасса.

Сейчас мерой пресечения артиста назначено содержание под стражей.

В 2023 году Григорий Лепс заявил, что заплатит каждому миллион рублей за вывод из строя танков, стоящих на вооружении ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Григорий Лепс и его молодая невеста стали центром внимания на частной вечеринке.

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