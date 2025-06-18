Шахматы, ордена и технологии: чему посвящены стенды на ПМЭФ

На форуме, куда приехали представители более 140 государств, также представили новую модель Lada.

Сумма контрактов, заключенных в этом году, может достичь семи с половиной триллионов рублей. Так считают эксперты, опрошенные «Известиями». Для сравнения, в прошлом году сделок было подписано почти на шесть с половиной триллионов. Форум — это прежде всего витрина для российских регионов и компаний. Какие новые проекты представлены — расскажет корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Петербургский экономический форум в этом году открывает двери новым технологиям. Бесшумные роботы подают подарки гостям форума. И даже устраивают настольные игры.

На этом стенде началась шахматная игра. Две роботизированные руки разыграли партию. Игра в точности повторяет партию легендарного гроссмейстера Анатолия Карпова и чемпиона Болгарии Веселина Топалова.

Каждый павильон — произведение искусства. Уникальный стенд под названием «Душа России». Работы российских скульпторов, некоторые — весом полтонны.

Международный диалог — важный блок форума. В этом году в Петербург приехали представители из 140 государств, что вновь доказывает — Россия вне изоляции. В центре внимания — конфликты на Ближнем Востоке и торговые войны. Об этом говорят на ключевой сессии первого дня форума.

«Председатель Си Цзиньпин говорил о том, что мы живем в эпоху, в которой перемен не было уже сто лет. Это действительно так, и поэтому все форматы, которые направлены на решение глобальных проблем, на их обсуждение, на предложение новых решений, все очень критически важно. Именно под этим знаком проходит питерский форум в этом году, и открытый диалог — это новый формат, который предложен России, который привлек уже экспертов, специалистов со всего мира», — подчеркнул заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

Некоторые стенды на форуме посвящены главной дате — 80-летию Победы. Своя «Аллея памяти» появилась рано утром перед «Экспофорумом». Яблони и сирени — символы стойкости и духа жителей блокадного Ленинграда. Сохраняет память о подвиге тех, кто воевал, фонд «Древо Жизни».

«Если смотреть в историю, высадка деревьев — это действительно было в тот период, когда на местах пожарищ люди высаживали деревья, целые леса. Они вкладывали море энергии, эмоций. И сегодня очень важно передать это из поколения в поколение, чтобы всё это переходило дальше», — считает заместитель председателя попечительского совета фонда «Древо жизни» Виктория Баркова.

Тематика священной даты на форуме на каждом шагу, но у людей интерес вот к этой экспозиции. Орден Отечественной войны, медали и наградной лист отца Владимира Путина — Владимира Спиридоновича. В соседнем павильоне масштабное панно. Орден «Победа» сделан из двухсот тысяч живых цветов. Над композицией трудились около 80 флористов в течение трех дней. А вот редкий экземпляр самой награды из собрания Гохрана России — в стране было выпущено всего 22 ордена.

Каждый форум — это и выставка российских автомобилей. Lada Aura, которая запущена в серийное производство. В отличие от других моделей, у машины просторный салон за счет удлиненного кузова. Теперь ее предлагают использовать в такси.

На форуме презентуют новую модель Lada. Машину основательно укрыли, но по очертаниям видно, что это новый кроссовер.

Особый гость в этом году Бахрейн — впервые на форуме в северной столице, но площадка в полную силу заработает завтра. Иностранных гостей очень много, и они всё хотят потрогать и попробовать. Представители из Замбии тянутся к луганскому мороженому, в подарок им — пряники.

На международной площадке будут подписаны многомиллионные контракты между представителями других государств, компаниями, регионами. Финальные цифры — по числу гостей и сумм соглашений традиционно объявят в день закрытия площадки, но уже понятно, что петербургский форум снова войдет в историю как прорывной.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».