Пушилин рассказал о продвижении бойцов ВС РФ Днепропетровской области

Глава ДНР также раскрыл планы по созданию санитарной зоны.

Продвижение российских войск в сторону Днепропетровской области в рамках спецоперации обусловлено не только идеей создать санитарную зону, но и «логикой ведения боевых действий». Об этом сказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«Здесь должна быть задача — освободить населенный пункт Красноармейск. Без того, чтобы выйти на территорию Днепропетровской области, не получился бы охват города», — сказал Пушилин.

Он отметил, что о планах командования ему неизвестно, но по характеру происходящего можно говорить о том, что идет не «лобовое» проникновение в город с возможными последующими неприятными моментами.

«Ввязываться в городские бои всегда сложно и всегда есть определенные риски. Охваты городов, как мы видели ранее на определенных примерах по освобождению предыдущих населенных пунктов, — это дает свой эффект», — отметил глава ДНР.

Сюда входит также создание санитарной зоны. При этом то, какая должна быть эта зона, зависит от вооружения, которое имеется в наличии у противника. Важно то, как они его применят и есть ли какие-то сдерживающие факторы для этого. Другими словами, в этом вопросе слишком много нюансов, заключил Пушилин.

ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.

В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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