Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций создали в РФ

В России по итогам переговоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) был сформирован межведомственный Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций. В его состав вошли представители Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и торговли, Министерства науки и высшего образования, а также компании «Иннопрактика» и автономной некоммерческой организации «Инновационный инжиниринговый центр».

В рамках соглашения планируется системная поддержка разработки инновационных лекарственных средств на основе собственных технологий. К 2030 и 2036 годам должны быть достигнуты конкретные результаты.

Также в рамках соглашения ведомства будут совместно работать над формированием национального портфеля перспективных инноваций в фармацевтической отрасли. Препараты будут ориентированы как на внутренний, так и на внешний рынок.

«В рамках реализации соглашения нами будут проанализированы перспективные направления фундаментальных и прикладных научных исследований, а также оценены перспективы изучения биомишеней и разработок новых лекарственных препаратов, востребованных системой здравоохранения», — подчеркнул заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

На первом заседании совета был одобрен план действий на 2025 год. Он включает в себя создание списков потенциальных целей для воздействия и молекул, а также разработку совместных проектов с российскими специалистами.

Первые результаты совместной работы будут представлены на форуме «Национальное здравоохранение — 2025».

По словам Николая Колпакова, генерального директора АНО «Инновационный инжиниринговый центр», Координационный совет должен основываться на максимально обширном опыте и знаниях. Для этого планируется привлечь к работе совета представителей Федерального медико-биологического агентства, Российской академии наук, госкорпорации «ВЭБ. РФ», Российского научного фонда и других институтов развития, а также экспертных организаций, подведомственных учреждений, научных организаций и вузов.

В процесс будут вовлечены и российские фармацевтические компании. По словам Дениса Секиринского, заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации, с ними будет согласована и скоординирована исследовательская программа, направленная на анализ, прогнозирование и мониторинг потребности в лекарственных препаратах.

Кроме того, как подчеркнула Наталья Попова, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», в настоящее время крайне важно предоставить производителям фармацевтических инноваций в стране актуальные меры поддержки.

«Подписание этого соглашения — важный шаг в укреплении кооперации между государством, наукой и индустрией для создания инновационных отечественных лекарств, совместная работа позволит нам создавать собственные инновации мирового уровня, используя инструменты „сканирования горизонтов“ и объединяя лучшие компетенции участников соглашения», — добавила заместитель главы Минпромторга Екатерина Приезжева.

В июне Владимир Путин сообщил о том, что работа по улучшению качества и доступности медицинских услуг для граждан России будет продолжена.

По словам президента, за последние шесть лет в различных регионах страны было построено более 6500 новых фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и поликлиник. Кроме того, был проведен капитальный ремонт в 5500 медицинских учреждениях.