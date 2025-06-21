Итоги ПМЭФ-2025: как прошел заключительный день форуму

Деловая и культурная программы экономического форума в Петербурге сегодня завершились. Чем запомнился его финал, рассказывает корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Финальный день форума. Где-то уже разбирают стенды, где-то еще вовсю идут сессии. Но итоги уже можно подвести.

«Страны, дружественные, недружественные, направили 144 страны свои делегации. Они же взаимодействуют между собой. Это то, что мы называет между собой «пространство доверия», — отметил ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.

144 страны и более 24 тысяч участников. 1060 соглашений на сумму более шести триллионов рублей. И это без учета сделок, составляющих коммерческую тайну. 50 мероприятий, включая 24 бизнес-диалога с другими странами. Это к вопросу о внешнеполитических итогах форума, которые не в численных характеристиках.

«Мне кажется, что внешнеполитические итоги были вчера обозначены, но только не в виде итогов, а в виде перспектив, президентом России на сессии. Одна из главных тем, которая вчера прозвучала, это многополярность. Она и грядет и уже наступает, а наши страны, в частности Россия и Китай, как постоянные члены Совета Безопасности, два активных и очень ответственных игрока, помогают ее оформлять», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

И делегатов со стороны этого ключевого игрока на форуме было предостаточно.

«На этом форуме мы достигли много поставленных целей. Я считаю, что этот форум для нас очень результативный, потому что мы заключили очень важное соглашение с Российским фондом прямых инвестиций», — отметил председатель совета директоров ПАО «КИФА» Тяньшу Сунь.

Питерский форум предполагает не только экономическое сотрудничество, но и культурный обмен.

«Одним из очень важных направлений является культурный обмен. Искусство и культура играют важную роль в установлении связей между людьми. Я считаю, что это то, над чем нам стоит работать и что стоит развивать, потому что именно через искусство и культуру создаются более глубокие и значимые мосты, прочные связи между нашими двумя странами», — сказал сенатор, бывший член парламента Малайзии Джазири Алькаф Абдилла Суффиан.

В культуре — не только ценности, наработанные годами, но и образ будущего. Национальная Медиа Группа формирует его со всей ответственностью.

«Мы вчера объявили о создании открытой футурологической лаборатории, потому что мы сочли, что необходимо создать площадку, на которой будет создаваться мечта, именно долгая. Потому что нужна площадка для диалога ученых и креативных кадров, потому что креативные кадры — для того, чтобы они могли создавать то самое прекрасное далеко», — отметила гендиректор НМГ Светлана Баланова на сессии «Ценностная повестка как фактор профориентации молодых кадров для развития человеческого капитала».

И признаки этого «прекрасного далека» проявляются уже сейчас. Генная терапия, например, помогает пациентам по всей стране.

«Если раньше я своим пациентам говорила или родителям пациентов говорила, что вот, мутация есть, мы ее исправить не можем, ну не можем — вот, что природой дано, то дано… Сейчас уже я так строго не могу ответить, потому что уже есть технологии, которые помогают этот мутировавший ген заменить, или усилить, или, наоборот, заглушить», — заявила в ходе сессии «Биотехнологическое будущее: сайфай или реальность» кандидат медицинских наук, заместитель директора МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова по науке, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова.

Биотехнологии — один из ключевых нацпроектов. Без них немыслимы ни продовольственная безопасность, ни энергетическая, ни здоровье.

«Мы можем взять ген, он очень большой, мутаций там может быть несколько, впихиваем его в капсид вируса. Конструкция капсида вируса сделана так, чтобы он „приплыл“ именно в тот орган, в который нам нужно. Там он высвобождает этот ген, который нам нужен, встраивается, и, пожалуйста, он будет экспрессировать нужный нам белок. Вуаля, и человек излечен. А до того приходилось глотать таблетки по три раза в день всю жизнь», — рассказала Мария Воронцова.

О биотехнологии в контексте структурных изменений российской экономики накануне говорил президент на пленарном заседании — центральном мероприятии форума, где, как и всегда, были обозначены векторы экономической, внешней и внутренней политики. Над некоторыми из поручений уже работают в Госдуме.

«Два законопроекта конкретных: о платформенной экономике, насколько мне известно, правительство уже подготовило, собираются в Госдуму вносить. Второй — поправки в Трудовой кодекс, пока еще не внесены. Думаю, что успеем во время весенней сессии», — заявил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Главный итог ПМЭФ 2025 — это не соглашения и контракты, не контакты и новые бизнес-идеи, хотя их тоже в избытке, а растущая с каждым годом уверенность в том, что Россия — страна для деловых и хватких. И несмотря на усилия оппонентов, один из центров мировой экономики, естественный и надежный партнер для очень многих стран, с которым приятно иметь дело.