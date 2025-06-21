Более 120 млрд рублей: сколько заработали онлайн-кинотеатры России в 2024 году

Развитие этой сферы позволяет создавать большое количество новых рабочих мест.

В России отрасль онлайн-кинотеатров развивается быстрыми темпами, выручка за прошлый год составила более 120 млрд рублей. Об этом 21 июня на сессии «Как превратить творческие идеи в деньги: от субсидий к капиталу» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил генеральный директор Wink Антон Володькин.

«Если еще пять лет назад, в 2020 году, мы мечтали, что может быть, когда-нибудь онлайн-кинотеатры догонят кинопрокатную индустрию по выручке. Сейчас выручка онлайн-кинотеатров в два раза выше кинопрокатной. Растет действительно отрасль огромными темпами», — сообщил глава Wink.

Володькин отметил, что развитие этой сферы позволяет создавать большое количество новых рабочих мест и предоставлять возможности для всех, кто желает попасть в эту индустрию, и крупных специалистов этой сферы.

Также он подчеркнул, что в 2022 году западные партнеры, уходя с российского рынка, надеялись разрушить эту отрасль, однако, наоборот, это поспособствовало ее развитию, поскольку платформы приняли решение инвестировать в собственное производство. Сейчас полученная выручка направлена на совершенствование этой сферы в России. Создаются масштабные проекты, которые поддерживают культурный код нации и развивают индустрию.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».