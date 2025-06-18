Против бизнесмена Карапетяна завели уголовное дело

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Премьер-министр Армении предъявил ультиматум Самвелу Карапетяну

Фото, видео: Саверкин Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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Ранее мецената отказался задерживать директор службы национальной безопасности.

Против бизнесмена Самвела Карапетяна возбудили уголовное дело. Его обвиняют в призывах к свержению власти в Армении. Об этом сообщил его адвокат.

Ранее премьер-министр Пашинян заявил, что у компании бизнесмена, которая владеет электросетями страны, есть месяц, чтобы возместить убытки гражданам. Иначе компанию национализируют. О каких именно суммах идет речь — пока не уточняется. Накануне предприниматель и меценат Карапетян сам сдался полиции. Он добровольно вышел из своего дома под аплодисменты сторонников.

Никаких оснований для ареста Карапетяна не было. И директор службы национальной безопасности отказался задерживать бизнесмена, за что в итоге поплатился должностью.

Напомню, преследования начались после того, как предприниматель заявил о своих планах поддержать Армянскую апостольскую церковь. С конца мая премьер и его супруга в социальных сетях резко высказывались против духовенства. Тогда на защиту встала вся Армения.

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