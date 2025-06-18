Тянет как магнитом: в БРИКС хотят вступить все больше стран

В БРИКС заявили о росте интереса к объединению у стран с разных континентов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Объединение привлекает государства, которые находятся в состоянии турбулентности.
Все больше стран в мире желают присоединиться к БРИКС. Об этом заявила президент Международного форума стран объединения Ананд Пурнима в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
По ее словам, БРИКС стал настоящим магнитом для стран, находящихся в состоянии турбулентности.
«Многие страны присоединяются, и у нас есть список из 44 стран. <…> Так что это займет немного времени, но все приветствуются», — сообщила она.
Интерес к БРИКС проявляют страны Латинской Америки, Африки и некоторые европейские государства. Например, Венгрия, Болгария и Сербия.
Президент Международного форума стран БРИКС отметила, что объединение предоставляет государствам платформу, где основой является взаимное уважение, достоинство и, что немаловажно, суверенитет. Страны, желающие присоединиться к БРИКС, полностью разделяют такую повестку.
Она подчеркнула, что все эти государства рассматривают организацию как платформу для построения нового мирового порядка.
Ананд Пурнима уверена, что БРИКС и Европа могут взаимодействовать друг с другом на основе уважения, равноправия и защиты культурных ценностей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
- 19 июн
- Банки в России начали блокировать переводы на токенизированные карты
- 19 июн
- Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта
- 19 июн
- Проводить платежи можно будет с помощью умных колонок
- 18 июн
- Результаты поддержки отечественных технологических проектов отметили на ПМЭФ
- 18 июн
- VK и T2 подписали соглашение о сотрудничестве
- 18 июн
- Путин: Россия нацелена на углубление партнерства с Новым банком развития
- 18 июн
- «Объясняем понятным языком»: на ПМЭФ обсудили важность здоровья сотрудников
- 18 июн
- Титов: технологии — главный фактор, который будет влиять на всю нашу жизнь
- 18 июн
- Посол Казахстана заявил о перспективе освоения редкоземельных металлов с Россией
- 18 июн
- Банк «РОССИЯ» и МАРДУК подписали соглашение о сотрудничестве
Читайте также
80%
Нашли ошибку?