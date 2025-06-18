Тянет как магнитом: в БРИКС хотят вступить все больше стран

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 80 0

В БРИКС заявили о росте интереса к объединению у стран с разных континентов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Объединение привлекает государства, которые находятся в состоянии турбулентности.

Все больше стран в мире желают присоединиться к БРИКС. Об этом заявила президент Международного форума стран объединения Ананд Пурнима в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

По ее словам, БРИКС стал настоящим магнитом для стран, находящихся в состоянии турбулентности.

«Многие страны присоединяются, и у нас есть список из 44 стран. <…> Так что это займет немного времени, но все приветствуются», — сообщила она.

Интерес к БРИКС проявляют страны Латинской Америки, Африки и некоторые европейские государства. Например, Венгрия, Болгария и Сербия.

Президент Международного форума стран БРИКС отметила, что объединение предоставляет государствам платформу, где основой является взаимное уважение, достоинство и, что немаловажно, суверенитет. Страны, желающие присоединиться к БРИКС, полностью разделяют такую повестку.

Она подчеркнула, что все эти государства рассматривают организацию как платформу для построения нового мирового порядка.

Ананд Пурнима уверена, что БРИКС и Европа могут взаимодействовать друг с другом на основе уважения, равноправия и защиты культурных ценностей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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