«Современный, брутальный, комфортный»: глава АвтоВАЗа о кроссовере Lada Azimut

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 79 0

Кроссовер Lada Azimut оснащен элементами искусственного интеллекта

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Максим Соколов рассказал, чем автомобиль отличается от других моделей производителя.

Первый кроссовер АвтоВАЗа под названием Lada Azimut на российской платформе Vesta оснащен элементами искусственного интеллекта. Об этом заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2025.

«Сегодня мы представили автомобиль, которого в новейшей истории АвтоВАЗа в XXI веке еще не было, кроссовер на собственной глубоко модернизированной платформе Vesta. (…) Современный, брутальный, комфортный кроссовер класса B+ Cross», — отметил он.

Глава АвтоВАЗа отметил, что автомобиль создавался вместе с командой «Сбера» и будет представлен и на их стенде.

По словам Соколова, в производство кроссовер запустят в первой половине квартала, а старт продаж намечен на границе второго-третьего квартала.

Он также напомнил, что сегодня стоимость автомобиля Lada в среднем в два раза ниже китайских машин. Lada Azimut, несмотря на применение новых технологий, будет также доступна по цене.

Кроме того, автомобиль Lada Azimut отличается от других моделей по тактико-техническим характеристикам, инженерным решениям, дизайну, а также внутреннему и внешнему экстерьеру.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России идет активная работа по развитию малой авиации. Речь идет о лайнерах, используемых в учебном флоте или для сельского хозяйства.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.72
0.01 90.31
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
Банки в России начали блокировать переводы на токенизированные карты
2:38
В Подмосковье парень задушил свою девушку — его мама помогла ему закопать тело
2:18
Павел Дуров составил завещание и не забыл ни одного из своих 100 с лишним детей
1:58
Путин назвал целенаправленные атаки на журналистов преступлением
1:38
Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта
1:20
Германия не может быть посредником в переговорах по украинскому конфликту

Сейчас читают

Украина выжимает собственный газ в хранилища
Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта
Шахматы, ордена и технологии: чему посвящены стенды на ПМЭФ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025