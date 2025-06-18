«Современный, брутальный, комфортный»: глава АвтоВАЗа о кроссовере Lada Azimut

Максим Соколов рассказал, чем автомобиль отличается от других моделей производителя.

Первый кроссовер АвтоВАЗа под названием Lada Azimut на российской платформе Vesta оснащен элементами искусственного интеллекта. Об этом заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2025.

«Сегодня мы представили автомобиль, которого в новейшей истории АвтоВАЗа в XXI веке еще не было, кроссовер на собственной глубоко модернизированной платформе Vesta. (…) Современный, брутальный, комфортный кроссовер класса B+ Cross», — отметил он.

Глава АвтоВАЗа отметил, что автомобиль создавался вместе с командой «Сбера» и будет представлен и на их стенде.

По словам Соколова, в производство кроссовер запустят в первой половине квартала, а старт продаж намечен на границе второго-третьего квартала.

Он также напомнил, что сегодня стоимость автомобиля Lada в среднем в два раза ниже китайских машин. Lada Azimut, несмотря на применение новых технологий, будет также доступна по цене.

Кроме того, автомобиль Lada Azimut отличается от других моделей по тактико-техническим характеристикам, инженерным решениям, дизайну, а также внутреннему и внешнему экстерьеру.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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