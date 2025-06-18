Старовойт: в России идет активная работа по развитию малой авиации

В России идет активная работа по развитию малой авиации» Об этом в студии «Известий» рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт на полях ПМЭФ-2025.

«Здесь комплексная задача не только использования в личных целях небольших самолетов, но это также создание учебного флота или специализированного флота, который используется, например, в сельском хозяйстве. Мы эту задачу комплексно решаем», — рассказал Старовойт.

Он добавил, что недавно группа компании S7 представила новый образец самолета Tango. Это высокотехнологичный современный лайнер с двигателем собственной разработки. Министр транспорта РФ заявил, что готов рассмотреть возможность приобретения десятков таких судов за счет средств федерального бюджета для обновления российского учебного флота.

«В периметре Министерства транспорта есть высшие учебные заведения, и мы остро нуждаемся в новых судах, поэтому мы готовы за счет средств федерального бюджета нашей промышленности помочь реализовать это», — заключил Старовойт.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что нацпроект «Эффективная транспортная система» увеличит авиационную мобильность граждан РФ.